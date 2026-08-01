ОАО «Белинвестбанк» снизило процентные ставки по кредитам на покупку и строительство жилья, а также иной недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на сегодняшний день ставки следующие: 14,40% годовых – при покупке недвижимости у застройщика; 14,41% – при строительстве жилья и иной недвижимости; 14,90– при приобретении недвижимости на вторичном рынке.

Вместе с тем снизилась и процентная ставка на рефинансирование кредитов на недвижимость, ранее полученных в других банках. Сегодня она составляет 14,90%.

На покупку и строительство каких объектов можно получить кредит?

«Данная программа финансирования практически не имеет ограничений. Вы можете оформить кредит на новостройку, квартиру на вторичном рынке (в Минске и любых регионах Беларуси), жилой дом и дачу в сельской местности, офис, склад, машиноместо и иные объекты», - отметили в банке.

Белинвестбанк финансирует до 90 % от стоимости объекта (исходя из кредитоспособности). Для расчета максимальной суммы кредита можно объединить доход семьи (супругов, родителей, детей, родных братьев и сестер).

Срок кредитования вы выбирает сам клиент: 10, 15, 16, 17, 18, 19 или 20 лет. А на строительство иной недвижимости – 10 или 20 лет.

Какое потребуется обеспечение (поручители / залог)?

При покупке жилой недвижимости действуют простые условия: при сумме кредита до 150 000 BYN возможно обеспечение без поручительства физического или юридического лица, но под неустойку и залог приобретаемого жилья; при сумме кредита свыше 150 000 BYN – поручительство и залог приобретаемого жилья.