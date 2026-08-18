ВТБ (Беларусь) приостанавливает прием дополнительных взносов по некоторым вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 августа 2026 года финансовое учреждение прекращает прием дополнительных взносов по ряду ранее открытых договоров срочных отзывных вкладов в национальной валюте.

Такой шаг затронет только определенные депозитные программы, полный перечень которых опубликован на официальном сайте банка. При этом клиенты, желающие разместить свободные денежные средства, по-прежнему могут открыть новые срочные рублевые вклады на актуальных рыночных условиях.