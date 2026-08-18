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Банковские новости РБ
В ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:14 19.08.2026
ВТБ (Беларусь) приостанавливает прием дополнительных взносов по некоторым вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 августа 2026 года финансовое учреждение прекращает прием дополнительных взносов по ряду ранее открытых договоров срочных отзывных вкладов в национальной валюте.
Такой шаг затронет только определенные депозитные программы, полный перечень которых опубликован на официальном сайте банка. При этом клиенты, желающие разместить свободные денежные средства, по-прежнему могут открыть новые срочные рублевые вклады на актуальных рыночных условиях.
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