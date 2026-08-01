Масштабный молодежный форум для предпринимателей Space Day пройдет в Минске 15 сентября. На одной площадке соберутся белорусские стартаперы, ведущие эксперты рынка и топ-менеджеры крупных компаний. Генеральным партнером форума выступает МТбанк. Форум пройдет в Falcon Club Arena (пр-т Победителей, 20) и начнется в 14:00. Вход свободный по предварительной регистрации , количество мест ограничено.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, участники обсудят актуальные возможности для развития бизнеса начинающих предпринимателей, обменяются практическим опытом и сформируют пул решений для реализации перспективных стартап-проектов.

Space Day создаст уникальную среду, где участники смогут найти помощь для старта своего дела, встретиться с единомышленниками и познакомиться с другими проектами, которые уже готовятся к запуску.

В форуме примут участие более двух тысяч человек. Их ждет презентация ближайших проектов StartUp Space, выступление выпускников-предпринимателей и интерактивная экспозона МТбанка с уникальными предложениями для молодых бизнесменов и физических лиц. Представители компаний дополнительно расскажут о программах поддержки для стартапов, а также объявят победителей конкурса на получение грантов.

Событие стало возможным благодаря постоянной поддержке, которую МТбанк оказывает молодежному предпринимательскому сообществу StartUp Space. В этом партнерстве уже состоялось три хакатона. Сегодня талантливые выпускники не только организовывают бизнес и создают инновационные продукты, но и работают в МТбанке.