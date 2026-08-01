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Банковские новости РБ
ДЕПОЗИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕВЫСИЛИ 25 МЛРД. РУБЛЕЙ
13:48 18.08.2026
Объем вкладов физических лиц в банковской системе страны с начала года демонстрирует устойчивую положительную динамику. Как заявил первый заместитель председателя Правления Национального банка Александр Егоров, общая сумма сбережений граждан в эквиваленте преодолела знаковую отметку в 25 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Центробанка.
При этом регулятор ставит перед собой задачу не просто сохранить набранный темп, но и дополнительно стимулировать сберегательную активность населения, чтобы объем депозитов рос опережающими темпами по сравнению с ростом доходов граждан.
Главным драйвером этой тенденции выступает национальная валюта, доля которой в общем объеме депозитов уже достигла 73%. Одновременно с ростом доверия к белорусскому рублю меняется и структура самих вкладов: граждане все чаще ориентируются на долгосрочные стратегии. Так, доля «длинных» депозитов сроком свыше трех лет выросла до 5% в сегменте вкладов, оформленных более чем на один год.
Помимо изменения валютных и временных предпочтений, на финансовом рынке фиксируется масштабный переход в цифровой формат. На сегодняшний день две трети всех депозитных договоров заключаются белорусами онлайн. Дистанционные сервисы позволяют открывать вклады удаленно, делая процесс управления личными финансами максимально доступным и комфортным.
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