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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК СОЗДАЛ ЭФФЕКТИВНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА С УЗБЕКИСТАНОМ
12:34 18.08.2026
В условиях динамичного развития торгового-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном и возрастающих объемов взаимного товарооборота в Беларусбанке создана вся необходимая платежная инфраструктура.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расчеты с резидентами Узбекистана по внешнеторговым контрактам возможны как напрямую через корреспондентские счета, открытые в узбекских банках, так и через узбекский дочерний банк в Российской Федерации.
Доступные валюты: доллары США, евро, китайские юани, узбекские сумы, российские рубли.
Беларусбанк готов обеспечить комплексное банковское сопровождение расчетов с узбекскими контрагентами и предложить эффективные решения для осуществления внешнеторговых операций.
Преимущества осуществления расчетов через Беларусбанк: оперативность проведения платежей, отсутствие в цепочке платежа третьих банков, возможность осуществления платежей в 5 валютах, конкурентоспособные условия, получение выручки без задержек.
Беларусбанк активно развивает механизмы поддержки экспортно-импортных операций для обеспечения высокого уровня сервиса и надежности при ведении международного бизнеса.
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