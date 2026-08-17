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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК СОЗДАЛ ЭФФЕКТИВНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА С УЗБЕКИСТАНОМ


12:34 18.08.2026

В условиях динамичного развития торгового-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном и возрастающих объемов взаимного товарооборота в Беларусбанке создана вся необходимая платежная инфраструктура.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расчеты с резидентами Узбекистана по внешнеторговым контрактам возможны как напрямую через корреспондентские счета, открытые в узбекских банках, так и через узбекский дочерний банк в Российской Федерации.

Доступные валюты: доллары США, евро, китайские юани, узбекские сумы, российские рубли.

Беларусбанк готов обеспечить комплексное банковское сопровождение расчетов с узбекскими контрагентами и предложить эффективные решения для осуществления внешнеторговых операций.

Преимущества осуществления расчетов через Беларусбанк: оперативность проведения платежей, отсутствие в цепочке платежа третьих банков, возможность осуществления платежей в 5 валютах, конкурентоспособные условия, получение выручки без задержек.

Беларусбанк активно развивает механизмы поддержки экспортно-импортных операций для обеспечения высокого уровня сервиса и надежности при ведении международного бизнеса.
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