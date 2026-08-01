18 августа Сбер Банку в Беларуси исполняется 103 года, но в свой день рождения банк отказывается от торжественных речей в пользу простой и доброй традиции – поздравить своих клиентов и вместе загадать желание.

«Мы ценим каждого, кто однажды выбрал нас, – отмечают в Сбере. – Это большая история, которую мы создаем вместе. Спасибо за доверие, за то, что остаетесь с нами. Ждем вас 18 августа в отделениях Сбер Банка, чтобы загадать желания и провести этот день вместе!».

Посетителей отделений банка в Минске и регионах будут угощать сладостями и предлагать загадать любое желание. Хотя число их ограничено, но десертов много!

Капкейки и макуронсы приготовлены для посетителей отделение в Минске (Победителей, 3; Независимости, 32А; Кальварийская, 4А; Дзержинского, 119 и другие), а также в Бресте, Барановичах, Пинске, Гродно, Сморгони, Волковыске, Лиде, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Гомеле, Жлобине, Мозырь, Витебске, Полоцке, Слуцке, Молодечно, Солигорске и Борисове.