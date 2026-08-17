Беларусбанк оказал спонсорскую помощь на приобретение нового 16-местного микроавтобуса Свято-Рождество-Богородичному митрополичему женскому монастырю в городе Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финансовая поддержка оказана в целях поддержки монастыря и укрепления его материально-технической базы. Ключи вручил начальник Гродненского областного управления № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Гулеватенко: «Этот подарок от многотысячного коллектива крупнейшего банка имеет особую ценность в Год белорусской женщины, объявленный Главой государства. Убеждены, что новенький автомобиль значительно облегчит решение повседневных задач монастыря, а также поможет в реализации социально значимых и благотворительных инициатив».

Поскольку монастырь оказывает помощь многодетным семьям, малоимущим и одиноким людям, детям-инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержка Беларусбанка позволит расширить спектр деятельности монастыря, даст больше возможностей позаботиться и уделить внимание тем, кому это больше всего необходимо, в том числе, что особенно важно, детям.