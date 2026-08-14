Банк БелВЭБ с 17.08.2026 по 06.10.2026 приостанавливает пополнение срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях по действующим депозитным договорам с процентной ставкой от 5,9% годовых и выше.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по остальным вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.