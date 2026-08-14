Сбер Банк (Беларусь) продлевает акцию «Платежные каникулы» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 августа 2024 по 13 ноября 2026 года можно заключить договор эквайринга и зарегистрировать любое количество терминального оборудования. При этом в течение шести месяцев с даты заключения договора будет действовать единый тариф 1,8%.

На платежные каникулы можно «уйти» при условии, что ранее с банком не был заключен договор эквайринга. Возможность доступна для клиентов любого сегмента – от малого до крупного. Количество терминального оборудования для подключения не ограничено.

По всем единицам терминального оборудования, независимо от даты подключения, действует акционный тариф 1,8% за операции эквайринга, причем по всем карточкам – как Сбер Банка, так и банков-резидентов и нерезидентов. Без акционного предложения комиссия составляет 1,5% по картам Сбер Банка и 2,1% по картам банков-резидентов и банков-нерезидентов. Тариф 1,8% также распространяется на Смарт-кассу Сбер Банка.

«Клиенты оценили простоту подключения, прозрачный тариф и отсутствие скрытых комиссий – особенно в сфере ритейла. Решение о продлении принято, чтобы еще больше предпринимателей успели воспользоваться льготными условиями: быстро и удобно начать прием платежей и сосредоточиться на развитии своего дела» – отмечают в Сбер Банке.

Подключение, установка и доставка Смарт-кассы Сбер Банка до точки продаж, а также ее техническое сопровождение будут бесплатными. Обслуживание, при соблюдении условий оборотов по терминалу, – без абонентской платы. Зарегистрировать Смарт-кассу Сбер Банка можно онлайн, без посещения офиса банка.