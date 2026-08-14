ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ПРОДЛЕВАЕТ «ПЛАТЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ» ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ


13:44 14.08.2026

Сбер Банк (Беларусь) продлевает акцию «Платежные каникулы» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 августа 2024 по 13 ноября 2026 года можно заключить договор эквайринга и зарегистрировать любое количество терминального оборудования. При этом в течение шести месяцев с даты заключения договора будет действовать единый тариф 1,8%.

На платежные каникулы можно «уйти» при условии, что ранее с банком не был заключен договор эквайринга. Возможность доступна для клиентов любого сегмента – от малого до крупного. Количество терминального оборудования для подключения не ограничено.

По всем единицам терминального оборудования, независимо от даты подключения, действует акционный тариф 1,8% за операции эквайринга, причем по всем карточкам – как Сбер Банка, так и банков-резидентов и нерезидентов. Без акционного предложения комиссия составляет 1,5% по картам Сбер Банка и 2,1% по картам банков-резидентов и банков-нерезидентов. Тариф 1,8% также распространяется на Смарт-кассу Сбер Банка.

«Клиенты оценили простоту подключения, прозрачный тариф и отсутствие скрытых комиссий – особенно в сфере ритейла. Решение о продлении принято, чтобы еще больше предпринимателей успели воспользоваться льготными условиями: быстро и удобно начать прием платежей и сосредоточиться на развитии своего дела» – отмечают в Сбер Банке.

Подключение, установка и доставка Смарт-кассы Сбер Банка до точки продаж, а также ее техническое сопровождение будут бесплатными. Обслуживание, при соблюдении условий оборотов по терминалу, – без абонентской платы. Зарегистрировать Смарт-кассу Сбер Банка можно онлайн, без посещения офиса банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2026
валюта курс
EUR 3.4337
USD 2.9770
RUB 3.5869
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4448 +0.0158
USD 2.9906 +0.0136
RUB 3.5719 -0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4500
USD 2.9850 2.9900
RUB 3.4350 3.5100
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1570
EUR/RUB 98.1000 99.9900
USD/RUB 85.1000 86.9000
подробнее