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Банковские новости РБ
ГОЛОВЧЕНКО: БАНКИ ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ПРОАКТИВНУЮ ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
11:00 14.08.2026
Банки Беларуси ориентированы на проактивную помощь в реализации инвестиционных проектов. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Роман Головченко на заседании Минского областного исполнительного комитета, сообщает пресс-служба центробанка.
Ключевой темой мероприятия стало подведение итогов социально-экономического и финансового развития центрального региона за первое полугодие. Глава регулятора акцентировал внимание на том, что для успешного финансирования инициатив необходимы качественные условия на местах. В частности, Роман Головченко детально поднял проблематику формирования производственных площадок под новые инвестпроекты, разобрав существующие упущения на примере города Жодино.
Параллельно с развитием производственного потенциала Нацбанк указывает на важность комплексного обустройства инфраструктуры. Роман Головченко подчеркнул необходимость жесткой синхронизации строительных планов с реальными запросами местной экономики.
В развитие этой темы глава ведомства напомнил чиновникам о принципиальном поручении президента. Руководитель Нацбанка отметил, что арендное жилье должно возводиться в первую очередь там, где это необходимо для привлечения кадров на предприятия, а не для формального выполнения доведенных показателей.
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