Банки Беларуси ориентированы на проактивную помощь в реализации инвестиционных проектов. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Роман Головченко на заседании Минского областного исполнительного комитета, сообщает пресс-служба центробанка.

Ключевой темой мероприятия стало подведение итогов социально-экономического и финансового развития центрального региона за первое полугодие. Глава регулятора акцентировал внимание на том, что для успешного финансирования инициатив необходимы качественные условия на местах. В частности, Роман Головченко детально поднял проблематику формирования производственных площадок под новые инвестпроекты, разобрав существующие упущения на примере города Жодино.

Параллельно с развитием производственного потенциала Нацбанк указывает на важность комплексного обустройства инфраструктуры. Роман Головченко подчеркнул необходимость жесткой синхронизации строительных планов с реальными запросами местной экономики.

В развитие этой темы глава ведомства напомнил чиновникам о принципиальном поручении президента. Руководитель Нацбанка отметил, что арендное жилье должно возводиться в первую очередь там, где это необходимо для привлечения кадров на предприятия, а не для формального выполнения доведенных показателей.