МТбанк открыл новое отделение для физических лиц в самом центре Слуцка – по адресу ул. Ленина, 187.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь жители города могут оформить депозиты и кредиты, выпустить и перевыпустить карты, оплатить услуги, обменять валюту, снять наличные, пополнить счета.

В новом расчетно-кассовом центре сделано все, чтобы клиент ощутил на собственном опыте стратегию банка, направленную на создание комфортных условий для клиентов в регионах.

Современный офис оснащен электронным кассиром, что позволяет самостоятельно и быстро обменивать валюту, пополнять мобильный счет, оплачивать кредиты, снимать наличные.

Удобное расположение в оживленной части города поможет сделать финансовые услуги еще доступнее для каждого клиента МТбанка в Слуцке.

Новое отделение работает со вторника по субботу: вт. – пт.: 9:00–19:00; сб.: 9:00–16:00; вс. – пн.: выходной.

В связи с открытием нового офиса на улице Ленина расчетно-кассовый центр по ул. П. Коммуны, 2, прекращает свою работу.