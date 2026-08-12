Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО «Банк БелВЭБ» по международной шкале на уровне BB-, прогноз «Стабильный», по национальной шкале - на уровне BBB(RU), прогноз «Стабильный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, кредитный рейтинг банка по международной шкале обусловлен сильной устойчивостью бизнес-модели и значимыми позициями на рынке банковских услуг Республики Беларусь, относительно высокими показателями достаточности капитала, адекватными оценками риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности, учитывает возможность получения поддержки от материнской структуры.

При этом мнение АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь ограничивает максимально достижимый уровень кредитного рейтинга банка.

Кредитный рейтинг Банка БелВЭБ по национальной шкале для Российской Федерации определен в соответствии с Методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным шкалам АКРА.

Банк БелВЭБ - одна из крупнейших кредитных организаций Республики Беларусь, входящая в число ведущих банков страны по ряду показателей деятельности.