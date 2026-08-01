Белорусские банки во втором квартале 2026 года смягчили условия кредитования как для населения, так и для всех категорий бизнеса. Об этом свидетельствуют данные свежего аналитического обозрения Национального банка Беларуси «Мониторинг условий банковского кредитования».

«В II квартале 2026 г. банки отметили смягчение условий кредитования в белорусских рублях, обусловленное преимущественно снижением уровня процентных ставок по кредитам. Увеличился спрос предприятий на инвестиционные кредиты. Важным трендом является рост цифровизации: доля кредитных договоров, заключенных посредством систем дистанционного банковского обслуживания, составила 56,4%. В ближайшей перспективе банки прогнозируют дальнейшее улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в белорусских рублях»и- говорится в документе.

В II квартале 2026 г. участники обследования отметили смягчение условий кредитования в белорусских рублях и иностранной валюте. В III квартале 2026 г. продолжится смягчение условий кредитования в белорусских рублях

В II квартале 2026 г. смягчились условия кредитования для всех категорий бизнеса в белорусских рублях и в иностранной валюте. В текущем квартале банки прогнозируют дальнейшее улучшение условий предоставления кредитов в белорусских рублях. При этом условия кредитования в иностранной валюте не изменятся

По мнению банков, в II квартале 2026 г. значительно улучшились условия предоставления физическим лицам потребительских кредитов и кредитов на финансирование недвижимости. В III квартале смягчение условий кредитования продолжится

Ключевым фактором смягчения условий кредитования для всех категорий бизнеса в II квартале 2026 г. выступил уровень процентных ставок по кредитам в белорусских рублях и иностранной валюте

В II квартале 2026 г. смягчению условий по потребительским кредитам и кредитам на финансирование недвижимости для физических лиц способствовало в основном снижение банками уровня процентных ставок. Также в сегменте потребительского кредитования банки увеличили сроки кредитования и максимальную сумму кредита

По мнению респондентов, в II квартале 2026 г. наибольшее увеличение спроса наблюдалось в сегменте потребительского кредитования. Также вырос спрос на кредиты в белорусских рублях у представителей всех категорий бизнеса. В текущем квартале спрос на кредиты в белорусских рублях продолжит расти

В II квартале 2026 г. банками отмечен незначительный рост спроса со стороны малых и средних предприятий на кредиты в иностранной валюте. Согласно прогнозу спрос на кредитование в иностранной валюте в III квартале 2026 г. у представителей бизнеса не изменится