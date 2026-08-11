Беларусбанк запустил акцию: ставки по отдельным потребительским кредитам при заключении кредитного договора в каналах дистанционного банковского обслуживания снижены на 3%. Акция продлится до 31 августа (включительно).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить заявку на кредит можно в каналах дистанционного банковского обслуживания и в любом учреждении Беларусбанка.

Снижение процентной ставки коснется кредитов: «На ўсё!»; «Время жить»; для держателей карт клуба «Леди»; «Бесконечная карта»; «На самае жаданае»; на автомобили и электромобили (за исключением кредитов на приобретение автомобилей/электромобилей у дилеров СЗАО «Белджи» и «Лёгка ехаць. Сваё»).

Акция действует при заключении кредитного договора в электронном виде в онлайн-банке, Интернет-банкинге, М-банкинге, на сайте банка.

Размер процентов за пользование кредитами будет снижен в течение первых 6 месяцев со дня, следующего за днем заключения кредитного договора.

По кредитам «Бесконечная карта» и «На самае жаданае» снижение процентной ставки начнет действовать после грейс-периода до окончания первых 6 месяцев со дня, следующего за днем заключения кредитного договора, чтобы условия кредитования получились максимально выгодными.

Подробнее о потребительских кредитах Беларусбанка можно узнать на сайте банка.