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Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КАРТЕ «КОМПЛИМЕНТ»
09:32 11.08.2026
ВТБ (Беларусь) с 20 августа улучшает условия для держателей карты «Комплимент» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся снижения платы за SMS-информирование на 2 белорусских рубля, увеличения лимита бесплатного снятия наличных в устройствах иных банков до 1000 белорусских рублей в месяц и повышения процента начисления баллов по программе лояльности BonusBOX с 0.5% до 1% за платежи в аптеке, оптике, стоматологии.
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