Банковские новости РБ

ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КАРТЕ «КОМПЛИМЕНТ»

09:32 11.08.2026 ВТБ (Беларусь) с 20 августа улучшает условия для держателей карты «Комплимент» в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся снижения платы за SMS-информирование на 2 белорусских рубля, увеличения лимита бесплатного снятия наличных в устройствах иных банков до 1000 белорусских рублей в месяц и повышения процента начисления баллов по программе лояльности BonusBOX с 0.5% до 1% за платежи в аптеке, оптике, стоматологии.