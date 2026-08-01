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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРЯЕТ УСЛОВИЯ КРЕДИТА «ИПОТЕКА С НАМИ» C ПАРТНЕРАМИ-ЗАСТРОЙЩИКАМИ
09:23 10.08.2026
Беларусбанк с 10 августа 2026 года расширяет условия популярной кредитной программы «Ипотека с нами», реализуемой совместно с партнерами-застройщиками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь у клиентов появится возможность взять кредит с уникальным грейс-периодом на 24 месяца под 1% годовых. По истечении двух лет процентная ставка составит 15,4% (СР + 6,15).
Сниженная ставка будет доступна уже на этапе возведении дома, при условии выбора организации-застройщика, заключившей с банком договор о сотрудничестве.
Перечень партнеров будет регулярно пополняться по мере заключения новых договоров о сотрудничестве с организациями-застройщиками.
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