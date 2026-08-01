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Банковские новости РБ


СБЕР ЗАПУСТИЛ SBERPAY В БЕЛАРУСИ


17:51 05.08.2026

Сбер Банк запустил SberPay в Беларуси – решение для приема платежей от физических лиц с карт Сбера (Россия), которое позволяет белорусскому бизнесу получать выручку в российских рублях без потерь на курсовой разнице.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый сервис прежде всего будет полезен компаниям, которые работают с российскими туристами и клиентами из России как офлайн, так и через интернет: отелям, интернет-магазинам, фотостудиям и другим сервисам. По данным Белстата, в 2025 году 92% туристов, посетивших Беларусь, приехали из России, при этом более 70% российских туристов пользуются картами Сбера.

Для клиента оплата через SberPay проходит привычным способом: он выбирает SberPay в качестве способа оплаты, сканирует QR-код смартфоном и подтверждает платеж в приложении СБОЛ. Оплатить услугу можно также по платежной ссылке – для ее отправки клиенту достаточно указать свой номер телефона. Средства поступают на расчетный счет бизнеса в российских рублях, что позволяет избежать потерь при конвертации.

Подключение SberPay бесплатно, абонентская плата отсутствует. Комиссия составляет 2,8% за успешную транзакцию.

«SberPay – это интеграционное решение Сбер Банка (Беларусь) и ПАО Сбербанк (Россия), которое упрощает расчеты между белорусским бизнесом и российскими клиентами и стирает финансовую границу между странами. Предпринимателю не нужно думать о конвертации средств – он получает выручку в российских рублях, а клиент платит так же просто, как в соседнем супермаркете», – отмечают в Сбер Банке.

Для подключения сервиса бизнесу необходимо иметь расчетный счет в российских рублях и услугу интернет-эквайринга в Сбер Банке (Беларусь). SberPay можно интегрировать непосредственно на сайт компании или использовать платежные ссылки.
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