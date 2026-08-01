А-100 Девелопмент и Беларусбанк с 13 августа запускают партнерскую программу кредитования на жилье в Зеленой гавани и Новой Боровой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, партнерская программа будет действовать для тех, кто заключает договор с застройщиком. Оформить кредит можно на разные форматы недвижимости Зеленой гавани и Новой Боровой: квартиры, таунхаусы и другие объекты.

Кредит предоставляется на срок до 20 лет с возможностью досрочного погашения. В двухлетний грейс-период процентная ставка составит 1% годовых. После этого она вырастет до 15,4%. Отсрочка платежа по основному долгу составляет 12 месяцев.

Максимальная сумма кредита не ограничена – она зависит от стоимости объекта, размера собственных средств и платежеспособности кредитополучателя. При соблюдении условий кредитования, договор можно оформить и без привлечения поручителей.

«Этот кредит открывает новую главу на рынке жилой недвижимости. Первые два года ставка составит всего лишь 1% годовых, что делает покупку доступной и комфортной для каждого. Особенно важно, что кредит можно получить без поручителей - это очень редкое предложение для рынка недвижимости. Такой инструмент позволяет стать ближе к желанному переезду в свою квартиру в Зеленой гавани или Новой Боровой. Советуем всем, кто живет мечтой о собственном доме, воспользоваться моментом», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Выдача кредитов начнется 13 августа. До старта программы можно выбрать и забронировать квартиру или другой объект напрямую у застройщика