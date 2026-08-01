ВТБ (Беларусь) увеличил максимальный размер кредита на покупку автомобиля до 120 тысяч белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленные параметры позволяют клиентам выбрать и приобрести более широкий спектр автомобилей на привлекательных условиях.

По программе доступны новые автомобили, в том числе отечественного производства на льготных условиях, а также автомобили с пробегом. Одними из ключевых преимуществ программы остаются отсутствие обязательности первоначального взноса, необходимости оформления договора залога или поручительства, а также полиса КАСКО.

Для автомобилей отечественного производства доступны специальные условия кредитования: срок финансирования составляет до 120 месяцев, а льготная процентная ставка начинается от 0,99% годовых в грейс-периоде.

«ВТБ (Беларусь) последовательно совершенствует программы автокредитования, чтобы сделать покупку автомобиля удобной и доступной для клиентов. Увеличение максимальной суммы кредита до 120 тысяч рублей позволяет приобрести более широкий спектр автомобилей, сохранив при этом комфортные условия финансирования. В последнее время отмечаем повышение спроса на автомобили, произведенные в Беларуси: в июне порядка 35% от общего объема автокредитования банка приходилось на отечественный автопром, при этом доля продолжает расти», — отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Подать заявку на автокредит можно непосредственно в автосалоне, через VTB Online, а также в любом офисе или кредитном центре ВТБ (Беларусь).