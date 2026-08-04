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Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВКЛАД С ДВОЙНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ


10:14 05.08.2026

Сбер Банк (Беларусь) представил для клиентов сегментов «СберПервый Премьер» и «СберПервый» новый безотзывный депозит «СберВклад Премиум», ключевой особенностью которого стала двойная капитализация процентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, начисление дохода происходит каждые 15 календарных дней, что позволяет увеличивать итоговую доходность за счет более частого реинвестирования средств.

Помимо частоты начисления процентов, условия продукта предусматривают фиксированную доходность в зависимости от периода размещения. Так, при оформлении депозита на 13 месяцев процентная ставка составит 12,8% годовых, а при выборе срока в 37 месяцев — 13,8% годовых. Минимальный порог для открытия данного вклада установлен на уровне 100 000 белорусских рублей.

Линейка возможностей управления средствами также включает опцию пополнения счета на протяжении практически всего срока действия договора, за исключением последних 35 дней. По истечении выбранного периода система предусматривает автоматический возврат всей суммы вместе с накопленными процентами либо автоматическое продление договора на срок 13 месяцев.

Управлять сбережениями и отслеживать начисления клиенты могут дистанционно. Оформление нового финансового инструмента уже доступно как в мобильном приложении и веб-версии «СберБанк Онлайн» (СБОЛ), так и при личном визите в любое отделение банка.
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