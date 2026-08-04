Банковские новости РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ОТКРЫТИЕ ДВУХ ОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

13:41 04.08.2026 ОАО «Белагропромбанк» с 04.08.2026 года приостановило открытие двух отзывных вкладов в российских рублях. Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о вкладах для физических лиц «Копилка» и «Плюс к накоплениям».