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Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ОТКРЫТИЕ ДВУХ ОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
13:41 04.08.2026
ОАО «Белагропромбанк» с 04.08.2026 года приостановило открытие двух отзывных вкладов в российских рублях.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о вкладах для физических лиц «Копилка» и «Плюс к накоплениям».
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