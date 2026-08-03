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Банковские новости РБ
НАЦБАНК С 5 АВГУСТА НАЧНЕТ ПРОДАЖУ СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ «СЛАВЯНКА» 2026 ГОДА ВЫПУСКА НОМИНАЛОМ 20 РУБЛЕЙ
12:41 04.08.2026
В кассы Национального банка Беларуси 5 августа поступит серебряная монета «Славянка» 2026 года выпуска номиналом 20 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, инвестиционная монета отчеканена на гомельском «Кристалле». Масса - 31,1 г, проба сплава - 999,9, тираж - 15 000 штук
Приобрести монету можно будет по адресу: г.Минск, ул.Толстого.
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