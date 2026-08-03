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Банковские новости РБ


КЛИЕНТЫ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОЛУЧИЛИ НА 20% БОЛЬШЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ


09:48 04.08.2026

Клиенты ВТБ (Беларусь) в I полугодии получили более 630 тысяч бонусных баллов по программе лояльности BonusBox. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, самым популярным способом использования бонусов по-прежнему остается кешбэк. За шесть месяцев 2026 года его выбрали более 9 тысяч клиентов, что на 9% больше, чем годом ранее. Растет интерес и к другим возможностям программы: количество оформленных сертификатов увеличилось на 37%, а число участников, направивших бонусы на благотворительность, выросло на 12%.

Продолжает пользоваться спросом и фирменный мерч банка. Если в 2025 году среди наиболее популярных товаров были кардхолдеры, то в 2026 году после расширения линейки сувенирной продукции лидерами по востребованности стали беспроводные колонки с логотипом ВТБ (Беларусь).

«BonusBOX становится для клиентов не просто программой лояльности, а удобным инструментом, который позволяет самостоятельно выбирать наиболее ценный для себя формат вознаграждения. Одни предпочитают получать кешбэк, другие обменивают баллы на сертификаты или фирменный мерч, третьи направляют их на благотворительные проекты. Рост активности участников подтверждает востребованность такого гибкого подхода, поэтому мы продолжим развивать программу, расширяя возможности использования бонусов и предлагая новые интересные предложения», - рассказывает начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке.
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