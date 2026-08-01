В Беларуси с 40 до 50% повышается допустимый уровень показателя долговой нагрузки при предоставлении кредитов на товары (работы, услуги), произведенные в Беларуси, за исключением автотранспортных средств.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, также новые правила распространяются на договоры лизинга, предметом лизинга по которым являются указанные товары.

Соответствующее решение принято постановлением от 3 августа 2026 г. № 185 ”Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 100“, которое вступает в силу после официального опубликования.