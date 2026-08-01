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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ДОПУСТИМУЮ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ ДО 50%
17:01 03.08.2026
В Беларуси с 40 до 50% повышается допустимый уровень показателя долговой нагрузки при предоставлении кредитов на товары (работы, услуги), произведенные в Беларуси, за исключением автотранспортных средств.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, также новые правила распространяются на договоры лизинга, предметом лизинга по которым являются указанные товары.
Соответствующее решение принято постановлением от 3 августа 2026 г. № 185 ”Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 100“, которое вступает в силу после официального опубликования.
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