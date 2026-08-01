С 1 по 31 августа клиенты Сбера смогут получать 10% от суммы покупок в сети «Золотое Яблоко» баллами Спасибо. Предложение действует как при покупке в розничных магазинах, так и онлайн.

Для участия в акции откройте СберБанк Онлайн (СБОЛ), раздел «Спасибо», найдите категорию «Золотое яблоко» и подключите ее.

Акцию достаточно подключить один раз. После этого 10% баллами будут возвращаться со всех покупок как онлайн, так и офлайн в Золотом Яблоке в течение августа автоматически.