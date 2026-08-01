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Банковские новости РБ
СБЕР ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ В «ЗОЛОТОМ ЯБЛОКЕ»: 10% БАЛЛАМИ «СПАСИБО» ВЕСЬ АВГУСТ
16:01 03.08.2026
С 1 по 31 августа клиенты Сбера смогут получать 10% от суммы покупок в сети «Золотое Яблоко» баллами Спасибо. Предложение действует как при покупке в розничных магазинах, так и онлайн.
Для участия в акции откройте СберБанк Онлайн (СБОЛ), раздел «Спасибо», найдите категорию «Золотое яблоко» и подключите ее.
Акцию достаточно подключить один раз. После этого 10% баллами будут возвращаться со всех покупок как онлайн, так и офлайн в Золотом Яблоке в течение августа автоматически.
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