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Банковские новости РБ
НАЦБАНК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЗАО «МТБАНК»
13:49 03.08.2026
Национальный банк Республики Беларусь официально зарегистрировал изменения в уставных документах финансового учреждения.
Согласно новому решению, изменен подход к написанию официального наименования закрытого акционерного общества. Главное новшество коснулось использования регистра букв в названии организации. Теперь слово «банк» в официальных документах будет указываться исключительно со строчной буквы «б».
Новые правила распространяются на все формы упоминания финансовой организации. В соответствии с зарегистрированными изменениями, полным юридическим наименованием банка теперь является закрытое акционерное общество «МТбанк», а сокращенным — ЗАО «МТбанк».
Постановлением Правления Нацбанка от 3 августа 2026 года №184 осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав ЗАО «МТБанк» решением общего собрания акционеров от 16 июля 2026 года (протокол №2)
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