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Банковские новости РБ
НАЦБАНК: В БЕЛАРУСИ ВО II КВАРТАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ ЦЕН
11:56 03.08.2026
В Беларуси во II квартале 2026 года зафиксировано снижение темпов инфляции. По данным Национального банка, ключевым фактором такой динамики стало интенсивное удешевление плодоовощной продукции на внутреннем рынке.
Этому процессу также способствовало общее падение базовой инфляции. При этом влияние со стороны реального сектора экономики и потребительской активности оставалось близким к нейтральному.
Стабилизации ценовой ситуации помогла и государственная денежно-кредитная политика. Сформировавшиеся в республике монетарные условия оказали дополнительную поддержку финансовой системе и обеспечили планомерное замедление инфляционных процессов.
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