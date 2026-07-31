ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


НАЦБАНК: В БЕЛАРУСИ ВО II КВАРТАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ ЦЕН


11:56 03.08.2026

В Беларуси во II квартале 2026 года зафиксировано снижение темпов инфляции. По данным Национального банка, ключевым фактором такой динамики стало интенсивное удешевление плодоовощной продукции на внутреннем рынке.

Этому процессу также способствовало общее падение базовой инфляции. При этом влияние со стороны реального сектора экономики и потребительской активности оставалось близким к нейтральному.

Стабилизации ценовой ситуации помогла и государственная денежно-кредитная политика. Сформировавшиеся в республике монетарные условия оказали дополнительную поддержку финансовой системе и обеспечили планомерное замедление инфляционных процессов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2026
валюта курс
EUR 3.3429
USD 2.9058
RUB 3.6630
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3413 +0.0109
USD 2.9058 -0.0075
RUB 3.6630 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3200 3.3250
USD 2.8900 2.8980
RUB 3.5400 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 03.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1480
EUR/RUB 93.5000 93.8000
USD/RUB 81.5000 81.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line