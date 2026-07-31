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Банковские новости РБ
ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ВЫПЛАТУ ПЕРЕВОДОВ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» В ДОЛЛАРАХ США
10:48 03.08.2026
ОАО «Технобанк» с 31 июля 2026 года временно приостановило выплату денежных переводов в долларах США, поступающих по системе «Золотая Корона».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данное решение затронет только получателей наличной американской валюты, в то время как альтернативные варианты выдачи средств остаются доступными.
В связи с этим забрать входящие переводы в отделениях банка теперь можно исключительно в белорусских или российских рублях. При этом инфраструктура финансового учреждения продолжает работать в обе стороны, поэтому отправка денежных отправлений по системе «Золотая Корона» по-прежнему осуществляется в штатном режиме и без каких-либо изменений.
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