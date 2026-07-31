ОАО «Технобанк» с 31 июля 2026 года временно приостановило выплату денежных переводов в долларах США, поступающих по системе «Золотая Корона».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данное решение затронет только получателей наличной американской валюты, в то время как альтернативные варианты выдачи средств остаются доступными.

В связи с этим забрать входящие переводы в отделениях банка теперь можно исключительно в белорусских или российских рублях. При этом инфраструктура финансового учреждения продолжает работать в обе стороны, поэтому отправка денежных отправлений по системе «Золотая Корона» по-прежнему осуществляется в штатном режиме и без каких-либо изменений.