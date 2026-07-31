ОАО «Белгазпромбанк» обновило условия жилищного кредитования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь по программе «Скоро новоселье» можно финансировать строительство или приобретение индивидуального жилого дома под поручительство физических лиц – без оформления ипотеки.

Для программ «Скоро новоселье» и «Строим вместе» увеличены предельные суммы кредита, определяющие состав обеспечения. Это делает условия более гибкими для тех, кто планирует покупку или строительство недвижимости.

Банк также вводит единые требования к обеспечению для всех категорий граждан – без разделения на индивидуальных предпринимателей и другие категории занятости.

Дополнительное удобство предусмотрено для семейных клиентов: при оформлении кредита под залог квартиры супруг или супруга могут выступить поручителем вместо оформления солидарной ответственности.