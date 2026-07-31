ВТБ (Беларусь) с 1 августа с изменяет процентные ставки по вновь открываемым депозитам в белорусских рублях для физических лиц.

По безотзывным вкладам в национальной валюте ставки снизятся на 0.1- 0.5 п.п..

Наиболее привлекательные условия по безотзывным вкладам в белорусских рублях доступны в рамках вклада «В теме. Онлайн» при размещении на срок 367-1825 дней – 12,90% годовых, в рамках вклада «Мои условия онлайн» при размещении денежных средств на сроки 367-548 дней с процентной ставкой в размере 12,80% годовых.

Ознакомиться подробнее с действующими условиями можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.