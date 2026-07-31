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Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) МЕНЯЕТ СТАВКИ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:50 31.07.2026
ВТБ (Беларусь) с 1 августа с изменяет процентные ставки по вновь открываемым депозитам в белорусских рублях для физических лиц.
По безотзывным вкладам в национальной валюте ставки снизятся на 0.1- 0.5 п.п..
Наиболее привлекательные условия по безотзывным вкладам в белорусских рублях доступны в рамках вклада «В теме. Онлайн» при размещении на срок 367-1825 дней – 12,90% годовых, в рамках вклада «Мои условия онлайн» при размещении денежных средств на сроки 367-548 дней с процентной ставкой в размере 12,80% годовых.
Ознакомиться подробнее с действующими условиями можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.
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