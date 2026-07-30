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Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК ОБНОВИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


13:03 31.07.2026

ОАО «Паритетбанк» 31 июля 2026 года обновило процентные ставки по безотзывным депозитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затронули линейку популярных сберегательных продуктов как в американской валюте, так и в российских рублях.

В сегменте вкладов в долларах США клиентам теперь доступны новые условия по двум ключевым программам. По депозиту «Безотзывный Online» на срок 90 дней ставка составит 0,60% годовых, а при размещении средств на 180 дней доходность увеличится до 1,60% годовых. Для тех, кто предпочитает классическое оформление, предусмотрен вклад «Стабильный доход» на 180 дней со ставкой 1,50% годовых.

Одновременно с этим скорректирована доходность и по безотзывным вкладам в российских рублях. В рамках предложения «Стабильный доход» на сроки 90 и 180 дней ставка теперь зафиксирована на уровне 10,00% годовых. При этом при оформлении аналогичного полугодового депозита через дистанционные каналы по программе «Безотзывный Online» клиенты могут рассчитывать на повышенную ставку — 10,10% годовых.
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