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Банковские новости РБ


ЧТО ТАКОЕ «ДРУЖЕСТВЕННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО» И ЧЕМ ОНО ОПАСНО? ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ МТБАНКА


10:55 31.07.2026

Современные схемы финансового обмана становятся все более изощренными. Одна из последних уловок злоумышленников – «дружественное мошенничество» (friendly fraud). Несмотря на безобидное название, подобные действия несут риски как для магазинов или сферы услуг, так и для банков. МТБанк подробно рассказал, как вычислить эту схему и случайно не стать ее участником.

Что такое «дружественное мошенничество»?

Это вид недобросовестного поведения, при котором законный владелец банковской карты (или его близкие) совершает реальную покупку, а затем обращается в банк с требованием вернуть деньги, утверждая, что операция была несанкционированной.

Специалисты выделяют три самых распространенных сценария:

● Умышленные действия: человек покупает товар или услугу, после чего заявляет, что операцию совершили третьи лица, чтобы бесплатно оставить покупку себе.

● Семейный фактор: дети оплачивают онлайн-покупки, уровни в играх или подписки в мобильных приложениях с карты родителей без их ведома. Обнаружив списание, держатель карты требует вернуть деньги обратно.

● Ошибочная паника: человек просто не узнает юридическое название магазина или сервиса в банковской выписке и ошибочно принимает легальную операцию за хакерскую атаку.

Последствия для рынка

Изначально процедура оспаривания платежей (чарджбэк) создавалась международными платежными системами исключительно для защиты прав потребителей от реальных киберпреступников.

Использование этого механизма в недобросовестных целях приводит к ряду негативных последствий. Среди них: прямые финансовые потери и штрафы для бизнеса, перегрузка профильных служб банков, расследующих спорные операции. Кроме того, это усложняет и затягивает процессы рассмотрения заявлений для действительно пострадавших клиентов.

Как не стать участником схемы?

Чтобы избежать недоразумений и защитить свои финансы, МТБанк рекомендует придерживаться четырех простых правил:

● Проверяйте выписку: внимательно изучайте назначение платежей, даты и суммы в мобильном приложении.

● Не передавайте карты даже близким родственникам и не оставляйте их в открытом доступе. Ограничьте привязку платежных данных на устройствах детей.

● Включайте оповещения: настройте моментальные SMS- или push-уведомления обо всех расходных операциях.

● Выделяйте бюджет: используйте для онлайн-шопинга виртуальные карты с установленными лимитами на траты.

МТБанк напоминает: внимательное отношение к операциям по карте и соблюдение базовых правил финансовой грамотности помогают снизить риск спорных ситуаций и надежно защитить ваши сбережения.
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