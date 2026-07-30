В июне 2026 года банки Беларуси продолжили поддерживать доступные ценовые условия по кредитам в белорусских рублях и привлекательную доходность по рублевым сбережениям населения, в первую очередь по долгосрочным.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси, лидерами по уровню доходности остаются безотзывные депозиты физлиц в белорусских рублях на срок свыше трех лет. Средняя процентная ставка по ним в июне сложилась на уровне 14,4% годовых.

В целом по новым срочным рублевым вкладам населения средняя процентная ставка составила 10,8% годовых

Продолжили снижаться ставки на кредитном рынке. В июне средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам (за период пользования без условий рассрочки), предоставленным банками юрлицам в нацвалюте, составила 10,6% годовых (11,1% в мае 2026 года), физлицам - 14,5% годовых (14,7%)