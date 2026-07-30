|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ГОЛОВЧЕНКО: ОБЪЕМ КРЕДИТОВ НА БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ ПРЕВЫСИЛ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА I ПОЛУГОДИЕ
14:44 30.07.2026
Объем выданных потребительских кредитов на покупку товаров белорусских производителей в I полугодии 2026 года достиг 1 млрд. рублей. Об этом председатель Правления Национального банка Роман Головченко заявил 26.07.2027 года на расширенном заседании, оценивая результаты стимулирования внутреннего потребительского спроса, сообщает пресс-служба регулятора.
По словам руководителя центрального банка, динамика спроса на данный финансовый инструмент демонстрирует стремительный рост по сравнению с прошлым отчетным периодом. Текущий полугодовой показатель уже превысил результат за весь 2025 год, когда объем выдачи аналогичных займов составил 960 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2026
Курсы в банках
на 30.07.2026
Конвертация в банках
на 30.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте