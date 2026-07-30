Объем выданных потребительских кредитов на покупку товаров белорусских производителей в I полугодии 2026 года достиг 1 млрд. рублей. Об этом председатель Правления Национального банка Роман Головченко заявил 26.07.2027 года на расширенном заседании, оценивая результаты стимулирования внутреннего потребительского спроса, сообщает пресс-служба регулятора.

По словам руководителя центрального банка, динамика спроса на данный финансовый инструмент демонстрирует стремительный рост по сравнению с прошлым отчетным периодом. Текущий полугодовой показатель уже превысил результат за весь 2025 год, когда объем выдачи аналогичных займов составил 960 млн рублей.