Снижение расчетной величины стандартного риска для инвестиционных кредитов до 10,69% - это сигнал банкам, что они проводят правильную политику, самостоятельно снижая стоимость заимствований и не входя в риск-зону. Об этом заявил глава Национального банка Беларуси Роман Головченко 30.07.2026 года на расширенном заседании Правления, сообщает пресс-служба регулятора.

«За I полугодие выдано около 3,6 млрд рублей инвестиционных кредитов. Доведенный показатель банковской системой перевыполнен. Для достижения годового показателя банкам необходимо во II полугодии профинансировать инвестиционные проекты на сумму порядка 4 млрд рублей. Задача напряженная, но вполне выполнимая», - сказал Роман Головченко.