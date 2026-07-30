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Банковские новости РБ
ГОЛОВЧЕНКО: СНИЖЕНИЕ РВСР ДО 10,69% ПОДТВЕРДИЛО РАЗУМНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ
13:26 30.07.2026
Снижение расчетной величины стандартного риска для инвестиционных кредитов до 10,69% - это сигнал банкам, что они проводят правильную политику, самостоятельно снижая стоимость заимствований и не входя в риск-зону. Об этом заявил глава Национального банка Беларуси Роман Головченко 30.07.2026 года на расширенном заседании Правления, сообщает пресс-служба регулятора.
«За I полугодие выдано около 3,6 млрд рублей инвестиционных кредитов. Доведенный показатель банковской системой перевыполнен. Для достижения годового показателя банкам необходимо во II полугодии профинансировать инвестиционные проекты на сумму порядка 4 млрд рублей. Задача напряженная, но вполне выполнимая», - сказал Роман Головченко.
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