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Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ ВЫСТАВКУ «ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» В БРЕСТЕ
12:07 30.07.2026
Выставка «Полководцы Великой Победы», приуроченная к 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, представлена в брестском кинотеатре «Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ВТБ (Беларусь), экспозиция включает 16 стендов, на которых в хронологической последовательности рассказывается о советской наступательной операции «Багратион», которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года и привела к освобождению Беларуси.
Выставка создана на основе одноименного альбома о жизни четырех полководцев Великой Отечественной войны: Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, генерала армии Георгия Захарова, генерала армии Ивана Черняховского и Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, который командовал 1-м Белорусским фронтом. Именно это военное объединение освободило Брест 28 июля, открыв Красной Армии прямой путь на Варшаву и Берлин.
Посетители кинотеатра также могут ознакомиться с альбомом «Полководцы Великой Победы» и открыть для себя новые страницы героической истории через личные судьбы великих военачальников. Исторические факты и цифры проиллюстрированы уникальными фотографиями из архивов Беларуси и России, а также из личных семейных коллекций потомков полководцев.
В текущем году выставка «Полководцы Великой Победы: операция «Багратион» уже экспонировалась в Витебском государственном технологическом университете, железнодорожном вокзале Гомеля и стала частью военно-исторической реконструкции в Бобруйске. Более подробно с выставочным проектом можно ознакомиться на сайте банка.
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