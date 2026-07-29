Национальный банк Республики Беларусь принял решение снизить на август 2026 года расчетные величины стандартного риска (РВСР), сообщает пресс-служба регулятора.

В секторе корпоративного кредитования изменения затронут как инвестиционные, так и текущие займы. Так, для новых инвестиционных кредитов юридическим лицам (за исключением льготных) показатель опустится с 11,08% до 10,69% годовых. Для иных видов новых кредитов предприятиям планка снизится с 12,26% до 12,00% годовых.

Смягчение условий коснется и обычных граждан, планирующих привлечь заемные средства. Для новых кредитов, предоставляемых физическим лицам (за исключением льготных), расчетная величина стандартного риска уменьшится с 17,96% до 17,83% годовых.

Одновременно с этим регулятор скорректировал индикаторы для сберегательного рынка, что повлияет на доходность долгосрочных рублевых вкладов. Для новых срочных безотзывных депозитов физических лиц в национальной валюте со сроком возврата от года до трех лет РВСР снизится с 13,32% до 12,90% годовых. Для аналогичных вкладов на срок более трех лет показатель составит 14,62% годовых вместо прежних 14,81%.