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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАНДАРТНОГО РИСКА НА АВГУСТ
10:15 30.07.2026
Национальный банк Республики Беларусь принял решение снизить на август 2026 года расчетные величины стандартного риска (РВСР), сообщает пресс-служба регулятора.
В секторе корпоративного кредитования изменения затронут как инвестиционные, так и текущие займы. Так, для новых инвестиционных кредитов юридическим лицам (за исключением льготных) показатель опустится с 11,08% до 10,69% годовых. Для иных видов новых кредитов предприятиям планка снизится с 12,26% до 12,00% годовых.
Смягчение условий коснется и обычных граждан, планирующих привлечь заемные средства. Для новых кредитов, предоставляемых физическим лицам (за исключением льготных), расчетная величина стандартного риска уменьшится с 17,96% до 17,83% годовых.
Одновременно с этим регулятор скорректировал индикаторы для сберегательного рынка, что повлияет на доходность долгосрочных рублевых вкладов. Для новых срочных безотзывных депозитов физических лиц в национальной валюте со сроком возврата от года до трех лет РВСР снизится с 13,32% до 12,90% годовых. Для аналогичных вкладов на срок более трех лет показатель составит 14,62% годовых вместо прежних 14,81%.
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