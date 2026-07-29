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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 12%


12:28 29.07.2026

Кредитный портфель ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года вырос на 12% и достиг 2 млрд белорусских рублей, следует из консолидированной финансовой отчетности банка по МСФО, подтвержденной независимым аудитором.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличен объем привлеченных средств клиентов на 7% — до 1,9 млрд белорусских рублей.

Активы ВТБ (Беларусь) за год увеличились на 15% и составили 3,3 млрд белорусских рублей, а собственный капитал банка превысил 973 млн белорусских рублей. По итогам 2025 года банк увеличил чистую прибыль до 166,8 млн белорусских рублей, что на 46% выше результата предыдущего года. Полученные результаты отражают эффективность бизнес-модели банка и создают основу для дальнейшего развития розничного и корпоративного направлений.

«ВТБ (Беларусь) продолжает последовательно укреплять свои позиции на финансовом рынке страны. Рост клиентской базы, увеличение объемов привлеченных средств и кредитования подтверждают доверие клиентов к банку. Мы продолжаем развивать цифровые сервисы и финансовые решения для частных лиц и бизнеса. Банк предоставляет безупречный уровень сервиса и поддерживает на высоком уровне качество кредитного портфеля», — отметил финансовый директор ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.

ВТБ (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны и представлен во всех регионах Беларуси. В январе 2026 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) по национальной шкале на уровне byAAА и ruA- согласно российской оценке со стабильным прогнозом.
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