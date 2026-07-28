Национальный банк Беларуси с 3 августа 2026 г. изменяет время работы касс по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, с понедельника по четверг кассы будут открыты для клиентов с 9.00 до 15.30, в пятницу с 9.00 до 14.30. В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час.

Указанное решение обусловлено изменением времени установления Национальным банком учетных цен на драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий), цен продажи и покупки драгоценных металлов в виде мерных слитков и слитковых (инвестиционных) монет. С 3 августа 2026 г. цены будут вступать в силу в 9.00 дня их установления и действовать до 9.00 следующего рабочего дня.