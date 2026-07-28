Банк развития Беларуси и Климовичский комбинат хлебопродуктов создали современный свинокомплекс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Развития, открытие нового комплекса по откорму свиней Климовичским комбинатом хлебопродуктов является ключевым событием не только для всей производственной структуры предприятия, но и Могилевского региона в целом.

Президентом Беларуси поставлена задача по восстановлению объемов производства свинины и формировании в Могилевской области эффективных высокотехнологичных агропромышленных кластеров. В результате в рамках инициативы «Один район – один проект» при финансовой поддержке вблизи деревни Борисовичи Климовичского района реализован масштабный инвестиционный проект.

Ввод нового объекта позволил комбинату хлебопродуктов получить прямой и непрерывный контроль над всем производственным циклом. Комплекс по откорму, мощностью 51 тысяч голов в год, представляет собой финальное звено полностью замкнутого цикла: сюда поступает молодняк из ранее введенного в строй высокотехнологичного репродуктора, рассчитанного на 3,6 тысяч основных свиноматок. Главный экономический результат запуска объекта – полная независимость предприятия от сторонних посредников на этапе доращивания поголовья.

Внедрение современнейших стандартов содержания и откорма животных позволит существенно поднять производительность и снизить себестоимость готовой продукции. После выхода всего кластера на проектную мощность предприятие планирует ежегодно получать более 11 тысяч тонн свинины в живом весе.

Реализация проекта имеет колоссальное значение не только для агропромышленного сектора, но и для социальной сферы Климовичского района. На новом объекте создано около 56 новых рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Это обеспечивает занятость сельских жителей и создает прочные условия для закрепления кадров на местах.

«Поддержка таких проектов – это не просто инвестиции в производство, а действенное участие в выполнении задач государственной важности. Для юго-востока Могилевской области этот высокотехнологичный проект имеет определяющее экономическое и социальное значение: он укрепляет продовольственный суверенитет страны, замещает импорт и одновременно создает прочный социальный каркас на местах, обеспечивая сельских жителей достойными рабочими местами и новыми перспективами развития», – сказал начальник филиала Банка развития в Могилеве Владимир Янковский.

Новый свинокомплекс под Борисовичами демонстрирует, как системный подход к финансированию региональных инициатив дает синергетический эффект. Объединение зерноперерабатывающих мощностей комбината, собственного репродуктора и нового откормочника в единый кластер гарантирует устойчивость предприятию и региону даже в условиях колебаний внешних рынков.