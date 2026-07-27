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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК ФИЗИЧЕСКИХ КАРТ UNIONPAY


13:02 28.07.2026

Совершать покупки и снимать наличные в 180 странах мира станет проще. С 27 июля в цифровых каналах и отделениях Беларусбанка возобновляется оформление платежных карточек UnionPay на физическом носителе. Изюминка премиальной версии Platinum – оригинальный дизайн: светодиод на жемчужине, которую держит дракон, загорается при каждой успешной бесконтактной оплате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пластик станет незаменимым компаньоном в путешествиях по Восточной и Юго-Восточной Азии. Валюта карты – белорусские рубли (BYN), доллары США (USD), российские рубли (RUB) и юани (CNY).

Основные достоинства платежной системы UnionPay:

Широкая география. Карты принимается миллионами терминалов и банкоматов по всему миру, включая популярные туристические направления в Азии, ОАЭ и странах СНГ.

Технологичность и безопасность. Платежная система поддерживает современные стандарты, включая бесконтактные платежи NFC, защитные протоколы 3D-Secure и мобильные сервисы оплаты.

Преимущества карт UnionPay Беларусбанка:

Удобный контроль в цифре. Совершайте платежи и переводы в новом онлайн-банке Belarusbank, а также через Интернет-банкинг и М-банкинг.

Простой шопинг. Оплачивайте товары и услуги в любых торговых точках мира, отмеченных фирменным логотипом UnionPay.

Свободный ПИН-код. Устанавливайте и меняйте свой ПИН-код в банкоматах и инфокиосках банка бесплатно и без ограничений по количеству операций.
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