ВТБ (Беларусь) выступит партнером нового формата делового мероприятия «Гроуинг.Пикник», которое состоится 28 июля в минском арт-пространстве Эхо. Вместо классической конференции участников ждет формат живого диалога, обмена практическим опытом и делового общения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум соберет более 400 предпринимателей, руководителей, маркетологов и экспертов. Главным гостем вечера станет один из самых известных маркетологов СНГ, управляющий партнер агентства Paper Planes Илья Балахнин, который представит девять ключевых рычагов роста бизнеса и расскажет, как перейти от ручного управления к построению устойчивой системы развития компании.

В программе также заявлены представители ведущих белорусских компаний, которые поделятся реальными кейсами, практическими инструментами и успешными решениями в области маркетинга, цифровых сервисов и управления бизнесом. После завершения официальной части участников ждет неформальное общение со спикерами и экспертами, где можно обсудить собственные бизнес-задачи, обменяться опытом и завести новые профессиональные знакомства.

«Развитие предпринимательства невозможно без обмена опытом, новых идей и открытого профессионального диалога. Именно поэтому ВТБ (Беларусь) поддерживает деловые инициативы, которые помогают бизнесу находить новые точки роста. «Гроуинг.Пикник» - это новый для нас формат, объединяющий обучение, практику и качественный нетворкинг, а значит создающий дополнительные возможности для развития белорусского бизнеса. Для нас важно быть частью таких проектов и предлагать предпринимателям не только финансовые решения, но и площадки для профессионального общения», — отметил заместитель председателя ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

ВТБ (Беларусь) последовательно поддерживает инициативы, направленные на развитие предпринимательского сообщества, малого и среднего бизнеса, а также проекты, способствующие обмену знаниями, внедрению современных управленческих практик и укреплению деловых связей.