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Банковские новости РБ
ТЕХНОБАНК ЗАПУСТИЛ МГНОВЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ СЧЕТАМИ КЛИЕНТОВ И ПЛАТФОРМОЙ BYNEX
09:20 27.07.2026
Клиенты Технобанка, зарегистрированные на платформе BYNEX, теперь могут совершать мгновенные переводы денежных средств между банковскими счетами и виртуальными кошельками BYNEX.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая возможность позволяет:
переводить белорусские рубли, доллары США, евро и российские рубли со счета в Технобанке на виртуальный кошелек BYNEX для покупки цифровых знаков (токенов);
выводить денежные средства после продажи цифровых знаков с виртуального кошелька BYNEX на текущий счет в Технобанке, в том числе на счет с использованием банковской платежной карточки.
Операции доступны круглосуточно на платформе BYNEX или в приложении MyTechno.
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