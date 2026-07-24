Клиенты Технобанка, зарегистрированные на платформе BYNEX, теперь могут совершать мгновенные переводы денежных средств между банковскими счетами и виртуальными кошельками BYNEX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая возможность позволяет:

переводить белорусские рубли, доллары США, евро и российские рубли со счета в Технобанке на виртуальный кошелек BYNEX для покупки цифровых знаков (токенов);

выводить денежные средства после продажи цифровых знаков с виртуального кошелька BYNEX на текущий счет в Технобанке, в том числе на счет с использованием банковской платежной карточки.

Операции доступны круглосуточно на платформе BYNEX или в приложении MyTechno.