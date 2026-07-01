ОАО «Белинвестбанк» улучшило условия кредитования на автомобили Belgee у СЗАО «БЕЛДЖИ» и его официальных дилеров

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленная партнерская программа распространяется на модели: S50, X50, X50+, X70, X80 PHEV.

Теперь уехать из салона на новеньком авто можно с минимальной ставкой: 3,3% годовых в первые 24 месяца или 4,9% годовых в первые 36 месяцев.

После льготного периода ставка по кредиту составит 16,9% годовых. При этом общий срок кредитования – 10 лет.

Напомним, размер финансирования зависит от выбранной модели Belgee: до 100 % стоимости седана S50; до 75% для моделей Х50, Х70, Х80 PHEV; до 60 % для кроссовера Х50+.

Для получения кредита на сумму до 50 000 белорусских рублей (с учетом совокупной задолженности по кредитам перед банком) не требуются поручители или залог автомобиля. Если сумма превышает 50 000 белорусских рублей (с учетом совокупной задолженности по кредитам перед банком) в качестве обеспечения будет неустойка и залог приобретаемого автомобиля либо неустойка и поручительство физического лица. Для иностранных граждан (лиц без гражданства), постоянно проживающих в Беларуси, и клиентов старшего возраста (от 60 лет – женщины, от 65 лет – мужчины), независимо от суммы кредита потребуется и неустойка, и поручительство физического лица.