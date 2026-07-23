|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ПОКУПКУ ЗОЛОТА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
09:45 24.07.2026
Банк БелВЭБ расширил цифровые возможности для инвесторов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 июля 2026 года в сервисе Up Online стала доступна услуга по открытию и ведению обезличенных металлических счетов (ОМС). Новый функционал позволяет клиентам дистанционно открывать счета, а также совершать операции по покупке и продаже золота. Этот инструмент предназначен для диверсификации инвестиционного портфеля и защиты сбережений от инфляции.
Для открытия обезличенного металлического счета пользователям достаточно зайти в приложение Up Online, перейти в раздел оформления новых продуктов и выбрать опцию «Купить золото». Операции проводятся по текущим банковским курсам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2026
Курсы в банках
на 24.07.2026
Конвертация в банках
на 24.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе