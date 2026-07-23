Банк БелВЭБ расширил цифровые возможности для инвесторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 июля 2026 года в сервисе Up Online стала доступна услуга по открытию и ведению обезличенных металлических счетов (ОМС). Новый функционал позволяет клиентам дистанционно открывать счета, а также совершать операции по покупке и продаже золота. Этот инструмент предназначен для диверсификации инвестиционного портфеля и защиты сбережений от инфляции.

Для открытия обезличенного металлического счета пользователям достаточно зайти в приложение Up Online, перейти в раздел оформления новых продуктов и выбрать опцию «Купить золото». Операции проводятся по текущим банковским курсам.