Во втором квартале 2026 года в Беларуси при поддержке Банка развития было введено в эксплуатацию 13 объектов, среди них – новые промышленные и сельскохозяйственные производства, транспортная инфраструктура и важнейшие социальные учреждения. Масштабная волна модернизации и создания новых объектов, охватившая регионы страны, была направлена на глубокое импортозамещение, внедрение высоких технологий, автоматизацию ручного труда и принципиальное повышение качества жизни граждан. Каждая точка на карте инвестиций превратилась в мощный драйвер местного развития.

К слову, об эффективности: только за период пользования кредитными ресурсами Банка развития 10 новых промышленных и сельскохозяйственных объектов сгенерируют с 1 рубля заемных средств более 8 рублей выручки.

Особую динамику во втором квартале продемонстрировал Гродненский регион, где одновременно завершилась реализация крупнейших проектов сразу в трех ключевых сферах: медицине, промышленности и АПК.

В областном центре в рекордные сроки – чуть более чем за два года – был возведен ультрасовременный лечебно-диагностический корпус городской клинической больницы. Он рассчитан на 500 пациентов и оснащен оборудованием экспертного класса. Сердцем медкомплекса стал операционный блок для высокотехнологичной эндоваскулярной хирургии. Теперь сложные операции на сосудах выполняются через миллиметровый прокол кожи, что сокращает восстановление пациентов до считанных дней. Параллельно больница взяла на себя роль регионального центра телемедицины для связи с ведущими медицинскими умами страны.

Не менее стратегический проект завершен на гродненском предприятии «АзотХимФортис». Новое высокотехнологичное производство пищевой двуокиси углерода мощностью 2 000 кг в час полностью закрывает нужды страны и замещает импорт. Продукт, востребованный и в пищепроме для газирования напитков, и в химическом синтезе, отныне выпускается внутри республики, гарантируя стабильность себестоимости конечных товаров.

Логичным продолжением развития аграрного сектора Гродненщины в рамках инициативы «Один район – один проект» стал запуск производственного комплекса компании «ЛОГАЛ-АГРО» под Щучином. Новый завод площадью 18 гектаров работает на принципах циклической экономики, превращая местное сырье и солому в питательный субстрат с мицелием. Мощность в 18 720 тонн готового субстрата в год снимает риски потери урожая для отечественных грибоводов и создает 25 высокотехнологичных рабочих мест.

На севере страны инвестиционный импульс сработал одинаково эффективно как на укрепление здоровья населения, так и на пищевую индустрию.

Знаковым социальным событием квартала стало открытие после реконструкции корпуса № 2 Витебской областной инфекционной больницы. Обновленное здание объединило отделение анестезиологии и реанимации, лаборатории, диагносические кабинеты и научную базу кафедры ВГМУ. Это создало надежный щит для борьбы с инфекционными угрозами любой сложности.

В это же время в Витебске завершилось создание уникального цеха на предприятии «Витебскхлебпром». Автоматизация сложных процессов длительного брожения и высокой гидратации теста позволила поставить на промышленный поток выпечку сложных подовых хлебов и чиабатты, сохраняя при этом качество ручной работы. Производство до 1 800 тонн продукции в год и замороженных полуфабрикатов не только даст предприятию прирост выручки в 9 млн рублей, но и подарит белорусам полезный и легкоусвояемый продукт на натуральных заквасках.

Индустриальный вектор Могилевской области был нацелен на глубокую модернизацию строительного и промышленного секторов.

В СЭЗ «Могилев» предприятие «Базальтум» запустило завод по выпуску базальтового утеплителя мощностью 400 тысяч кубометров в год. В основе лежит процесс плавления породы при температуре 1500°C, а ключевая особенность проекта – собственная ветроэлектростанция из 15 установок. Минимальный «зеленый след» делает белорусский утеплитель максимально конкурентоспособным на внешних рынках. Проект позволил создать в регионе 89 рабочих мест.

Эстафету импортозамещения подхватило ОАО «Ольса». Новый цех по производству электросварных труб мощностью 7,5 тыс. тонн в год позволил предприятию замкнуть полный цикл выпуска мебели на одной площадке. Это исключило лишние транспортные издержки и снизило себестоимость продукции.

Важным инфраструктурным обновлением стало завершение масштабной реконструкции путепровода по проспекту Димитрова через улицу Королева в Могилеве, что существенно повысило безопасность и транспортную доступность в городе.

Брестский регион во втором квартале текущего года отличился масштабной роботизацией.

В Пинске завершилась реализация масштабного инвестпроекта холдинга 1AK-GROUP. Запуск завода «1АК-Пластик» сформировал в регионе один из самых продвинутых аккумуляторных кластеров. Новый завод позволил довести уровень локализации белорусских аккумуляторов до внушительных 98%. При мощности до 3 млн комплектов деталей в год на заводе внедрено 12 роботизированных систем. Плотность автоматизации здесь достигла 1600 роботов на 10 тысяч сотрудников, что в пять раз выше среднемирового уровня!

Важным звеном продовольственного и импортозамещающего кластера Брестчины стал Пинский мясокомбинат. В рамках Плана социально-экономического развития на 2025 год здесь завершилась реконструкция главного производственного корпуса с пристройкой отделения сырокопченых колбас. На предприятии смонтировали современную вентиляцию с рекуперацией и закупили передовое технологическое оборудование. Главный результат: рост выпуска деликатесных сырокопченых колбас в 6 раз – с 25 до 157 тонн в год, обеспечение идеального микроклимата в цехах и создание новых рабочих мест.

Заметный успех продемонстрировал аграрный сектор Ивановского района. Победитель конкурсного отбора Банка развития – ОАО «Тышковичи-Агро» – завершило масштабный инвестиционный проект по строительству коровника на 340 стойловых мест и модернизации МТФ. Этот проект позволил сконцентрировать все дойное стадо на одной современной площадке, выстроив полный цикл выращивания. Результат не заставил себя ждать: поголовье основного стада уже выросло до 3 280 голов, а удой на корову превысил 10 500 кг.

Инвестиционные проекты Банка развития во втором квартале затронули также центральный и юго-восточный регионы.

В Жодино ООО «Корпорация ВОЛМА БЕЛ» построила завод цементно-перлитовых панелей. Предприятие создало 28 рабочих мест и вывело на рынок абсолютно новый отечественный продукт – огнестойкие и экологичные панели и вспученный перлит. Продукция заместит импорт и направится на экспорт.

В Гомельской области появилось новое молочное производство. В Ветковском районе в филиале «Агрофирма имени Лебедева» построен МТК на 1 960 скотомест. Выход комплекса на проектную мощность к 2028 году позволит получать до 8 400 тонн молока в год, гарантируя укрепление продовольственной безопасности региона.

Ввод в эксплуатацию при поддержке Банка развития уникальных производственных линий, высокотехнологичных медицинских объектов и ключевой дорожной инфраструктуры наглядно подтверждает курс государства на гармоничное и сбалансированное развитие регионов. Каждый из 13 завершенных проектов решает комплексную задачу. Эти инвестиции укрепляют социальный каркас Беларуси, предлагая жителям областей достойный уровень труда, безопасную транспортную инфраструктуру и передовую медицину, соответствующую лучшим мировым стандартам. Созданные за прошедшие три месяца объекты обеспечат долгосрочный экономический эффект, планомерно снижая внешнюю зависимость и укрепляя промышленный суверенитет республики.