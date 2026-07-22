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Банковские новости РБ
АЛЬФА БАНК СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
09:45 23.07.2026
ЗАО «Альфа-Банк» стало полноправным членом Ассоциации участников рынка ценных бумаг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации, включение нового финансового института в состав объединения состоялось 17 июля 2026 года. Этот шаг направлен на укрепление позиций банка на отечественном финансовом рынке и расширение его инвестиционных возможностей.
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