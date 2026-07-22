Банковские новости РБ

АЛЬФА БАНК СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

09:45 23.07.2026 ЗАО «Альфа-Банк» стало полноправным членом Ассоциации участников рынка ценных бумаг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации, включение нового финансового института в состав объединения состоялось 17 июля 2026 года. Этот шаг направлен на укрепление позиций банка на отечественном финансовом рынке и расширение его инвестиционных возможностей.