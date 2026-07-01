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Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОБНОВИЛ КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР В ЖЛОБИНЕ
12:12 22.07.2026
Мини-офис ВТБ (Беларусь) с комфортной зоной ожидания и банкоматом заработал для жителей Жлобина на улице Первомайской, 75-3. Посетителям доступны все основные финансовые продукты и сервисы банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в мини-офисе клиенты могут за один визит открыть платежную или кредитную карты, оформить потребительский кредит или страховку, разместить вклад и подключать онлайн-сервисы для доступа к банковским продуктам и услугам 24/7. В отделении установлен банкомат с функцией cash-ресайклинга, в котором можно совершать валютно-обменные операции, оплачивать коммунальные услуги и вносить кредитные платежи.
«Физические отделения банков по-прежнему популярны среди клиентов, которые ценят персональное обслуживание. С начала года офисы банка посетили 865 тысяч жителей страны. Обновленный мини-офис ВТБ (Беларусь) в Жлобине призван сделать обслуживание для клиентов быстрым и комфортным», – отмечает начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.
Региональная сеть ВТБ (Беларусь) насчитывает 24 офиса по всей стране и более 60 кредитных центров и мини-офисов. Кроме этого, услугами банка можно пользоваться онлайн, став клиентом дистанционно.
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