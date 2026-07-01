|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
17:19 21.07.2026
В Беларуси определены порядок открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств, ведения их реестра, требования к их деятельности, а также порядок осуществления Национальным банком административных процедур по открытию филиала и прекращению его деятельности.
Соответствующие решения приняты постановлениями Правления Национального банка от 20 июля 2026 г. № 171 ”О филиалах иностранных рейтинговых агентств“ и № 172 ”Об утверждении регламентов административных процедур“, сообщает пресс-служба регулятора.
Национальный банк наделен полномочиями по определению порядка открытия филиалов иностранных рейтинговых агентств на территории Беларуси, оснований и порядка прекращения их деятельности, а также полномочиями по ее регулированию указом от 30 сентября 2025 г. № 345.
Филиал будет считаться открытым и получит право осуществлять рейтинговую деятельность с даты принятия Национальным банком соответствующего решения и включения в реестр. При принятии такого решения будет осуществляться проверка соответствия иностранного рейтингового агентства, открывшего филиал, названия самого филиала, а также его интернет-сайта требованиям законодательства.
В числе требований, предъявляемых к иностранному рейтинговому агентству при открытии филиала: наличие в государстве его регистрации правового регулирования рейтинговой деятельности, наличие уполномоченного органа регулирования и (или) надзора, подтвержденный опыт регулярной рейтинговой деятельности агентства в течение не менее пяти лет.
В целом при регулировании деятельности филиалов будут использоваться подходы, аналогичные тем, которые реализованы Национальным банком при регулировании рейтинговой деятельности белорусских рейтинговых агентств, но с учетом специфики деятельности филиалов.
Нормы постановлений вступают в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2026
Курсы в банках
на 21.07.2026
Конвертация в банках
на 21.07.2026