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Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ


17:19 21.07.2026

В Беларуси определены порядок открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств, ведения их реестра, требования к их деятельности, а также порядок осуществления Национальным банком административных процедур по открытию филиала и прекращению его деятельности.

Соответствующие решения приняты постановлениями Правления Национального банка от 20 июля 2026 г. № 171 ”О филиалах иностранных рейтинговых агентств“ и № 172 ”Об утверждении регламентов административных процедур“, сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк наделен полномочиями по определению порядка открытия филиалов иностранных рейтинговых агентств на территории Беларуси, оснований и порядка прекращения их деятельности, а также полномочиями по ее регулированию указом от 30 сентября 2025 г. № 345.

Филиал будет считаться открытым и получит право осуществлять рейтинговую деятельность с даты принятия Национальным банком соответствующего решения и включения в реестр. При принятии такого решения будет осуществляться проверка соответствия иностранного рейтингового агентства, открывшего филиал, названия самого филиала, а также его интернет-сайта требованиям законодательства.

В числе требований, предъявляемых к иностранному рейтинговому агентству при открытии филиала: наличие в государстве его регистрации правового регулирования рейтинговой деятельности, наличие уполномоченного органа регулирования и (или) надзора, подтвержденный опыт регулярной рейтинговой деятельности агентства в течение не менее пяти лет.

В целом при регулировании деятельности филиалов будут использоваться подходы, аналогичные тем, которые реализованы Национальным банком при регулировании рейтинговой деятельности белорусских рейтинговых агентств, но с учетом специфики деятельности филиалов.

Нормы постановлений вступают в силу после официального опубликования.
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