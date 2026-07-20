Беларусбанк расширил условия кредитного продукта «Стройдом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь его можно оформить на возведение или приобретение бизнес-апартаментов в составе многофункциональных или жилых комплексов. Лимит кредита до 200 000 рублей.

Кредит предоставляется на цели:

возведение (приобретение) домокомплекта, дома для сезонного и временного проживания, дачи, садового домика;

возведение многофункционального помещения (бизнес-апартаментов) в составе многофункциональных или жилых комплексов на условиях долевого участия;

приобретение многофункционального помещения (бизнес-апартаментов) в составе многофункциональных или жилых комплексов.

Условия кредита:

срок кредита — до 12 лет,

кредит на возведение (приобретение) апартаментов доступен по ставке 14,90% годовых (СР + 5,65);

погашение основного долга — со следующего месяца после истечения 12 месяцев, следующих за месяцем заключения кредитного договора.