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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕС-АПАРТАМЕНТОВ
13:20 21.07.2026
Беларусбанк расширил условия кредитного продукта «Стройдом».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь его можно оформить на возведение или приобретение бизнес-апартаментов в составе многофункциональных или жилых комплексов. Лимит кредита до 200 000 рублей.
Кредит предоставляется на цели:
возведение (приобретение) домокомплекта, дома для сезонного и временного проживания, дачи, садового домика;
возведение многофункционального помещения (бизнес-апартаментов) в составе многофункциональных или жилых комплексов на условиях долевого участия;
приобретение многофункционального помещения (бизнес-апартаментов) в составе многофункциональных или жилых комплексов.
Условия кредита:
срок кредита — до 12 лет,
кредит на возведение (приобретение) апартаментов доступен по ставке 14,90% годовых (СР + 5,65);
погашение основного долга — со следующего месяца после истечения 12 месяцев, следующих за месяцем заключения кредитного договора.
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